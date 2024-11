POL-RZ: Fahrzeug überschlägt sich auf der B 207

Ratzeburg (ots) - 04. November 2024 | Kreis Stormarn - 04.11.2024 - Bad Oldesloe Am Montagvormittag (04.11.2024) führten acht Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe in den Bereichen der Schule am Masurenweg sowie der Grundschule West Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt der Kontrolle war nach dem Ende der Herbstferien die Überwachung des Fahrradverkehrs. Insgesamt konnten 22 Verstöße festgestellt werden. Es wurden 14 ...

