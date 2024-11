Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert in der Hecke eingeparkt

Ratzeburg (ots)

04. November 2024 | Kreis Stormarn - 01.11.2024 - Glinde

Freitagabend (01.11.2024) konnte im Oher Weg in Glinde eine Trunkenheitsfahrt aufgeklärt werden.

Gegen 22:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine 44-jährige Reinbekerin mit ihrem Pkw (BMW) in eine Hecke gefahren sei. Die 44-Jährige versuchte anschließend von der Örtlichkeit wegzugehen. Als die Beamten gegen 22:15 Uhr im Oher Weg eintrafen, teilten die Zeugen mit, dass die Pkw-Fahrerin in Richtung eines in der Nähe befindlichen Discounters gelaufen sei. Den Pkw konnten die Beamten noch in der Hecke eingeparkt feststellen. In unmittelbarer Nähe stolperte die Reinbekerin den Beamten in die Arme. Diese freute sich und nutzte die Gelegenheit, um zu fragen, ob die Beamten sie nach Hause fahren würden. Es wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest, statt einer Fahrt nach Hause, erfolgte. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,27 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Die 44-jährige Reinbekerin wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell