Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Gartenlaube: Täter entwenden Getränkekisten

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Mai 2025), 21:00 Uhr und Dienstag (13. Mai 2025), 12:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Straße Goldacker in Kleve ein. Der oder die Täter beschädigten das Schloss eines Gartentors und verschafften sich so Zutritt zur Parzelle. Dort beschädigten die Täter die Tür als auch ein Fenster der Gartenlaube und entwendeten aus dieser zwei Bierkästen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell