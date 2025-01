Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwer verletzter Radfahrer mit offenem Haftbefehl

Erfurt (ots)

Einen rabenschwarzen Tag erwischte ein 39-jähriger Fahrradfahrer am Samstag in Erfurt. Der Mann fuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Freiligrathstraße in Richtung Herderstraße. An der Kreuzung zur Gustav-Freytag-Straße übersah er einen 28-jährigen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzte sich der 39-Jährige schwer. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Radfahrer zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Zu allem Überfluss lag gegen den polizeibekannten Mann auch noch ein Haftbefehl vor, den er jedoch durch Zahlung begleichen und damit außer Kraft setzen konnte. An dem Skoda und dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell