Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Bäckerei

Am 02.06 auf den 03.06.2025, in der Tatzeit zwischen 18:30 - 05:21 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum der Bäckerei Brieske in der Bismarckstraße in Seesen. Aus dem dortigen Verkaufsraum wurde ein Tresor entwendet. Nach Tatbegehung flüchteten der/die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Es entstand ein Vermögensschaden von ca. 250,- Euro, sowie Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet. Die Polizeiinspektion Goslar nimmt sachdienliche Hinweise unter 05321/339-0 entgegen.

i.A. POK Hausdörfer

