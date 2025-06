POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl in Bäckerei Am 02.06 auf den 03.06.2025, in der Tatzeit zwischen 18:30 - 05:21 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum der Bäckerei Brieske in der Bismarckstraße in Seesen. Aus dem dortigen Verkaufsraum wurde ein Tresor entwendet. Nach Tatbegehung flüchteten der/die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Es entstand ein Vermögensschaden von ca. 250,- Euro, sowie Sachschaden. Ein ...

