POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar / Langelsheim / Liebenburg für die Zeit von Freitag, 06.06.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 08.06.2025, 12:00 Uhr

Goslar - Verkehrsunfall auf der B 241

Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, befährt ein 18-jähriger aus dem Landkreis Goslar die regennasse B 241 von Goslar in Fahrtrichtung Clausthal-Zellerfeld. Nach Passieren der so genannten Glockenbergkurve kommt der junge Mann mit seinem PKW BMW nach links von der Fahrbahn ab und landet im Grünstreifen. Hierbei wird ein Bordstein und der PKW beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer wird nicht verletzt. Während der Arbeiten eines Abschleppunternehmens kommt es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit.

Goslar - Verkehrsunfall auf der B6

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 15:50 Uhr, befährt ein 26-jähriger aus dem Landkreis Goslar die regennasse B6 (zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung) von Goslar in Fahrtrichtung Bad Harzburg. Kurz vor der Abfahrt Harlingerode kommt der junge Mann mit seinem PKW VW aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern, prallt zweimal in die Außenschutzplanke, wird von dort abgewiesen, schleudert über die zwei Fahrstreifen und prallt mit der Fahrzeugfront gegen die Mittelschutzplanke, wo der PKW zum Stillstand kommt. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An dem PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schutzplanke wird auf einer Länge von rund 20 Meter beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die B6 ist für die Zeit der Unfallaufnahme, des Abschleppens des PKW und der Aufräumarbeiten durch die Straßenmeisterei für rund 1 Stunde einseitig gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen ist es nicht gekommen.

Goslar - Innenstadt

Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kommt es in Goslar, in der Schilderstraße in einer Wohnung zu einer Brandmeldeauslösung. Die alarmierte Feuerwehr hat lediglich angebranntes Essen festgestellt. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Sachschaden ist nicht entstanden.

