FW-DO: Feuerwehr rettet jungen Rehbock aus dem Kanal

Dortmund (ots)

Heute Vormittag gegen 9:30 Uhr meldete ein Spaziergänger ein Reh im Kanal im Stadtteil Ellinghausen.

Die Einsatzleitstelle entsandte daraufhin den Gerätewagen Wasserrettung von der Feuerwache 2 (Eving) und ein Löschfahrzeug von der Feuerwache 9 (Mengede) in den Bereich südlich der Autobahnbrücke der A2.

Nachdem das Reh lokalisiert wurde, ließen die Kräfte der Wasserrettung ein Boot zu Wasser und näherten sich dem jungen Rehbock vorsichtig. Es gelang ihnen, das Tier am Kopf und Oberkörper zu fassen und sicher zur Spundwand zu bringen. Hier warteten schon die Kollegen des Löschfahrzeugs. Gemeinsam wurde der Rehbock an Land gebracht und im Unterholz abgelegt. Er konnte unverletzt in den Wald laufen.

