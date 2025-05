Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und zwei Stadtbahnen

Dortmund (ots)

Um 17:33 Uhr wurde der Feuerwehr ein Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem LKW auf der Evinger Straße in Dortmund gemeldet. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 2 aus Evingen gaben die Rückmeldung, dass es sich um zwei beteiligte Stadtbahnen und einem LKW handelte. Aus bisher ungeklärten Gründen stieß ein Sattelschlepper im Heckbereich mit einer Stadtbahn zusammen. Dabei wurden Teile der Außenverkleidung von der Stadtbahn nach innen gedrückt. Die Stadtbahn wurde aus ihren Schienen gehoben und in die Gegenrichtung geschoben. In der Gegenrichtung befand sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls eine Stadtbahn. Diese zweite Stadtbahn entgleiste ebenfalls. Es mussten mehrere verletzte Personen von den Einsatzkräften versorgt werden. Drei Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Alle beteiligten Fahrgäste erfuhren eine Betreuung durch die psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr. Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr schnellstmöglich zu reduzieren, unterstützt die Feuerwehr mit der Spezialeinheit Bergung die Bergungsarbeiten vor Ort. Im Einsatz waren insgesamt 47 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), 8 (Eichlinghofen) und des Rettungsdienstes.

