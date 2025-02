Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf dem Dach gelandet

Am Sonntag missachtete eine 28-Jährige in Ulm die Vorfahrt eines VW-Fahrers.

Um 15.45 Uhr war die 28-Jährige in der Jörg-Syrlin-Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie mit ihrem Mercedes nach links auf den Kurt-Schuhmacher-Ring ein. Von links, aus Richtung Wiblingen, kam ein 28-jähriger VW-Fahrer. Der war in Richtung Ulm-Eselsberg unterwegs und hatte Vorfahrt. Er versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, indem er stark abbremste und nach links auswich. Trotzdem stießen die beiden Autos zusammen. Anschließend kam der VW von der Straße ab, überschlug sich in einer Böschung und landete auf dem Dach. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ulm war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

