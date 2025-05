Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer auf einer Tiefgaragenbaustelle - starke Rauchbelästigung in der östlichen Innenstadt

Gegen 14 Uhr wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Feuer an der Hertha-Hoffmann-Straße in die östliche Innenstadt gerufen. Bereits auf der Anfahrt der Brandschützer war eine starke Rauchwolke zu erkennen. Unmittelbar nach den ersten Erkundungen wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachgefordert, denn auf einer Baustelle für eine Tiefgarage war Holzverschalung für den Bau in Brand geraten. Die angrenzenden Häuser waren ebenfalls noch im Bau und mussten somit nicht evakuiert werden. Sechs Bauarbeiter wurden vom Rettungsdienst betreut und untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Da sich niemand mehr auf der Baustelle befand, konnten sich die taktischen Maßnahmen der Feuerwehr auf die Löscharbeiten konzentrieren. Durch die starke Rauchentwicklung wurde über die Warn-Apps NINA und KATWARN Warnungen für die Bevölkerung herausgegeben, die Fenster und Türen wegen der starken Rauchs- und Geruchsbelästigung geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte gut zwei Stunden nach der Meldung wieder aufgehoben werden. Während die ersten Löschmaßnahmen mit insgesamt fünf Strahlrohren von innen und außen an mehreren Stellen gleichzeitig stattfanden, machte sich die Einsatzleitung zusammen mit der Baufirma einen Überblick über die gesamte Baustelle. Bei dem Objekt handelt es sich um eine ca. 130x60m große Tiefgarage, die sich noch im Bau befindet. Dies erschwerte die Taktik der Feuerwehr etwas, weil dadurch eine gezielte Entrauchung der Tiefgarage durch noch nicht geschlossene Öffnungen nicht möglich war. Zwei Stunden nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Mit Hilfe von Wärmebildkameras und einer Drohne wurde nach weiteren Glutnestern gesucht und diese im Anschluss durch Atemschutztrupps der Feuerwehr abgelöscht. Auch die noch leerstehenden Häuser wurden auf Schäden oder Verrauchung kontrolliert. Während der Berichterstellung (18.00 Uhr) waren noch Einheiten für Aufräumarbeiten und Kontrollen an der Einsatzstelle. Eine Revision, also eine Nachkontrolle nach mehreren Stunden, wird im Laufe des Abends ebenfalls noch durchführt. Die Einsatzstelle wird nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Über die gesamte Einsatzzeit verteilt, waren über 130 Kräfte vor Ort. Neben den Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr mit im Einsatz tätig oder besetzten die mit ihren Fahrzeugen die Feuerwachen der im Einsatz befindlichen Kräfte.

