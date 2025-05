Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kleinbrand am Bahnhof - Feuerwehr kann zu Fuß ausrücken

Dortmund (ots)

Am Dienstag, den 06.05.2025 wurden die Mitarbeitenden der Feuerwache 9 in Mengede auf laute Rufe eines Bürgers, der sich auf dem direkt an die Wache angrenzenden Bahnsteig des Bahnhofs "Nette-Oestrich" befand, aufmerksam. Die Fernerkundung konnte eine Rauchentwicklung aus einem Abfalleimer ausmachen. Sofort machte sich ein Mitarbeiter mit Kleinlöschgerät auf den Weg, um den Entstehungsbrand zu bekämpfen. Der Brand konnte unverzüglich unter Kontrolle gebracht werden und der Kollege seinen Rückweg zur Wache antreten. Zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden.

Wir möchten uns bei dem aufmerksamen Bürger bedanken und auch wenn es durchaus ungewöhnlich ist, dass die Feuerwehr per pedes ausrückt, zeigt es doch, dass egal wie wir alarmiert werden, die Bürgerinnen und Bürger jederzeit Hilfe erwarten können und dürfen.

