FW-DO: Dachstuhlbrand im Kreuzviertel - niemand wurde verletzt

Gegen 14:37 Uhr am Nachmittag rückte die Feuerwehr Dortmund zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Kreuzviertel Dortmund Mitte aus.

Die Meldung bestätigte sich vor Ort. Ebenfalls wurde bei der Erkundung festgestellt, dass an dem Dachgeschoss kurz zuvor noch Bauarbeiten stattgefunden hatten. Es wurden sofort zwei Drehleitern mit jeweils einem Trupp unter schwerem Atemschutz in Stellung gebracht. Zudem wurde ein Wenderohr zur Abgabe von großen Wassermengen von einer der Drehleitern in Betrieb genommen, um direkt mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Glücklicherweise hatte sich das Feuer nicht auf das Gebäudeinnere ausgebreitet, jedoch aber auf die Holzfaserdämmplatten der Dachhaut. Zudem befand sich das Dachgeschoss noch im Rohbau. Es befanden sich keine Personen vor Ort in Gefahr und es wurde niemand verletzt. Ein Baustellenmitarbeiter konnte vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig das Dach verlassen. Die Dachhaut musste teilweise unter starker körperlicher Anstrengung abgenommen werden, um Glutnester abzulöschen und nicht betroffene Gebäudeteile zu überprüfen.

An dem Einsatz waren ca. 45 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 4 (Hörde) und des Löschzuges 16 (Hombruch) sowie der Rettungsdienst beteiligt.

