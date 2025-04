Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Entstehungsbrand in Dortmund-Bodelschwingh - Bewohner durch Drehleiter gerettet

Dortmund (ots)

Am heutigen Sonntag, den 27. April 2025, wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 7:15 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Bodelschwingher Straße im Stadtteil Bodelschwingh alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es aus bisher ungeklärter Ursache im Hausflur des 1. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits vier Bewohner der betroffenen Wohnetage auf den Balkon ihrer Wohnung in Sicherheit gebracht. Zudem hatte sich eine Bewohnerin der Erdgeschosswohnung gemeinsam mit ihrem Hund rechtzeitig in den angrenzenden Garten in Sicherheit gebracht. Die vier Personen im Obergeschoss wurden mithilfe der Drehleiter zügig aus ihrer Lage gerettet. Zeitgleich konnten Einsatzkräfte den Entstehungsbrand im Hausflur durch ihr schnelles Eingreifen erfolgreich ablöschen. Die angrenzende Wohnung blieb von den Flammen verschont, jedoch entstand im Hausflur ein Sachschaden durch Feuer und Brandruß. Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwache 9 (Mengede), der Feuerwache 5 (Marten) sowie der Rettungsdienst der Stadt Dortmund. Die Brandursache wird derzeit durch die zuständigen Ermittlungsbehörden untersucht.

