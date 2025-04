Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund Mitte Brand in einem Pflegezentrum fordert Feuerwehr und Rettungsdienst

Dortmund (ots)

Gegen 17:44 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund durch das Auslösen einer automatischen Brandmeldeanlage zu einem Pflegezentrum in die Klönnestraße alarmiert. Noch während die Einsatzkräfte sich auf der Anfahrt befanden, wurde ein Brand in einem Bewohnerzimmer gemeldet. Es wurde ein so genannter Objektalarm ausgelöst, wodurch drei Löschzüge der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt wurden. Zusätzlich wurden weitere Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung: es brannte ein Schrank in einem Bewohnerzimmer im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr ging daher mit mehreren Trupps sofort in die Brandetage vor, um nach verletzten Personen zu suchen und um den Brand zu löschen. Das Zimmer war glücklicherweise leer, so dass vom Feuer keine Personen unmittelbar bedroht waren. Durch Pflegekräfte waren bereits erste Löschversuche durchgeführt worden, sodass die Löschmaßnahmen der Feuerwehr sich auf den Kleiderschrank begrenzten. Der Brandrauch hatte sich im Flur des zweiten Obergeschosses ausgebreitet, sowie durch offen stehende Fenster auch in einige Räume im dritten Obergeschoss. Die Betroffenen Bereiche wurden daher kontrolliert und alle dort befindlichen Personen durch den Rettungsdienst begutachtet und betreut. Insgesamt wurden sieben Personen zur Abklärung einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert. Die betroffenen Bereiche wurden von der Feuerwehr mit Hochleistunslüftern vom Brandrauch befreit. Durch das Feuer ist das betroffene Bewohnerzimmer nicht mehr bewohnbar, alle anderen Räume können weiter genutzt werden. Die Ursache des Brandes wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Parallel zum Brandereignis kam es in dem Altenheim zu einem weiteren, davon unabhängigen Notfall, der durch die anwesenden Rettungsdienstkräfte schnell versorgt werden konnte. Der Verkehr war während des anderthalbstündigen Einsatzes in den umliegenden Straßen wesentlich beeinträchtigt. Am Einsatz beteiligt waren gut 70 Kräfte verschiedener Einheiten der freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie des Führungsdienstes.

