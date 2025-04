Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gestürzter Mountainbikefahrer im Wald

Dortmund (ots)

Gegen 14:50 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund ein Notruf aus einem Waldstück in Syburg ein. Ein Mountainbikefahrer war auf einem Trail oberhalb des Klusenberg gestürzt und verletzte sich schwer. Die beiden mit ihm unterwegs befindlichen Kollegen leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes, wurde durch die Einsatzleitstelle nicht nur der Rettungsdienst, sondern auch ein Fahrzeug der Feuerwache Hörde und die Freiwillige Feuerwehr Syburg alarmiert. Nach der ersten Erkundung wurden die Höhenretter der Feuerwehr und ein Führungsdienst nachalarmiert. Die ersten Einheiten übernahmen unmittelbar nach dem sie bei dem Verunfallten angekommen waren, die medizinische Versorgung. Da ein Abtransport aus dem Steilhang für den Patienten sehr belastend und schmerzhaft geworden wäre, entschied sich der Einsatzleiter in Absprache mit dem Einheitsführer der Höhenrettung, für eine Rettung mit der Winde des Rettungshubschraubers Christoph Dortmund. Um den Patienten für den Transport vorzubereiten und eine erweiterte medizinischen Versorgung durchzuführen, wurde der Notarzt des Hubschraubers mit der Rettungswinde unmittelbar an der Einsatzstelle abgelassen. Nachdem der Patient durch den Notarzt weiter versorgt war, wurde er in einen speziellen Transportsack zur Rettung mit der Winde gelagert. Anschließend erfolgte die Rettung aus dem Steilgelände an der Winde unter Begleitung des Notarztes und der Patient wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Dortmunder Klinik zugeführt.

Im Einsatz waren insgesamt 21 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. SH Pressesprecher

