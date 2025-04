Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wäschetrockner im Keller brennt - Eine Person mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Dortmund (ots)

Am Dienstagabend wurden die Löschzüge der Feuerwache 3 (Neuasseln), 4 (Hörde), 12 (Aplerbeck) der freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zu einem Kellerfeuer in die Werrastraße im Ortsteil Aplerbeck alarmiert. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Dort brannte ein Wäschetrockner. Dieser wurde schnell abgelöscht und ins Freie gebracht. Ein weiterer Trupp kontrollierte ebenfalls unter Atemschutz das restliche Wohnhaus. Drei betroffene Personen wurden dem Rettungsdienst zur Erstuntersuchung vorgestellt. Eine Bewohnerin wurde daraufhin mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Brandrauch sich auch in die darüberliegenden Geschosse ausgebreitet hat, mussten diese, genau wie der Keller mit Hochleistungslüftern entraucht werden. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren etwa 25 Einsatzkräfte im Einsatz tätig.

