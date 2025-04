Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ein Verkehrsunfall und eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Tunnel Wambel sorgen für Stau auf der B236

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Am 15.04.2025 wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B236 in Fahrtrichtung Schwerte hinter dem Tunnel Wambel alarmiert. Die Unfallstelle zwischen der B1 und der Abfahrt Schüren erstreckte sich über eine Entfernung von 800m. Insgesamt waren drei Pkw an dem Unfall beteiligt. Alle Insassen hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr ihre PKW verlassen können. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Einsatzstelle und die erste medizinische Versorgung von zwei verletzten Personen. Im weitere Einsatzverlauf übernahm der eintreffende Rettungsdienst die medizinische Versorgung und transportierte die zwei verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei übernahm abschließend die Einsatzstelle und führte umfassende Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Zeitgleich zum Unfall löste im Tunnel Wambel auf der B263 die Brandmeldeanlage aus und sperrte mit automatischen Schranken und Ampeln die Durchfahrt für den Verkehr. Bei einem Brand in einem Tunnel werden immer beide Fahrtrichtungen gesperrt, damit die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die nicht betroffene Röhre anfahren können. Nach der Erkundung der Feuerwehr konnte ein Feuer ausgeschlossen werden. Bei der Zurückstellung der Anlage gab es aber technische Probleme. So musste ein Mitarbeiter der Tunnelleitzentrale die Anlage erst persönlich vor Ort freischalten. Die Fahrtrichtung Lünen konnte schnell wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Schwerte dauerte dies etwa eine Stunde länger.

Auf der B236 kam es durch die Einsätze zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war mit Führungsdiensten, Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr ergänzt durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, mit ca.50 Einsatzkräften an den Einsatzstellen tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell