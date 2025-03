POL-PPTR: Positive Zwischenbilanz: Rosenmontagsumzug in Trier

Taben-Rodt (ots) - In der Nacht zu Freitag, dem 28. Februar, gegen 4 Uhr, meldeten Zeuen der Polizei eine beschädigten Fahrkartenautomat am Bahn-Haltepunkt in Taben-Rodt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Fahrkartenautomat offensichtlich durch eine Sprengung durch unbekannte Täter stark beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0651/983 43390 zu ...

