Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weiberfastnacht, fröhlich und ausgelassen - Polizei zieht positive Bilanz

Trier (ots)

Ergänzend zu der bereits gestern veröffentlichten Zwischenbilanz, ist die Polizei mit dem gesamten Verlauf des Weiberdonnerstags sehr zufrieden und blickt auf eine fröhliche und ausgelassene Weiberfastnacht zurück.

Im gesamten Präsidialbereich kam es zu lediglich acht Körperverletzungsdelikten, davon wurden vier in der Fastnachtshochburg des Stadtgebiets Trier begangen. Die Polizei musste darüber hinaus nur in wenigen Fällen einschreiten. Neben einem ausgesprochenen Platzverweis im Bereich der Jugendparty in der Aula der BBS, mit anschließender Ingewahrsamnahme der Person, da diese dem Verweis nicht nachkam, wurde ein im Bus randalierender und alkoholisierter Fastnachtsnarr ebenso dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bei rund 92 durchgeführten Personenkontrollen und vermehrt durchgeführten Verkehrskontrollen, wurden keine besonderen Feststellungen getroffen.

An den kommenden Tagen sowie bei allen Zügen in der Region wird die Polizei mit im Einsatz sein, um allen Feiernden eine fröhliche und friedliche Fastnacht zu gewährleisten.

Wir freuen uns auf bunte Kostüme und ausgelassene, aber friedliche Stimmung.

