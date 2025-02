POL-F: 250211- 0142 Frankfurt- Bergen-Enkheim: Echte Polizei nimmt falschen Polizisten fest

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Montagabend (10. Februar 2025) nahmen Polizeibeamte gleich zweimal hintereinander einen Dieb fest. Eine Polizistin, die privat in der Innenstadt unterwegs war, bemerkte gegen 18:00 Uhr wie der 25-jährige Tatverdächtige in der Liebfrauenstraße beim Vorbeilaufen das Handy aus der Handtasche einer Geschädigten klaute. Sie zögerte ...

