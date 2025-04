Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gebäudebrand in Körne

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Abend des 14.04. riefen Angestellte eines Lebensmittelmarktes gegen 19.30 Uhr bei der Leistelle der Feuerwehr an und meldeten ein Feuer im Außenbereich des Gebäudes. Beim Eintreffen der Feuerwehr, hatte das Feuer aus dem Lagerbereich des Ladens bereits auf das erste und zweite Obergeschoss des Gebäudes übergegriffen. Umgehend brachte die Feuerwehr auf der Rückseite eine Drehleiter in Stellung und schickte mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Personensuche in den Lebensmittelladen. Weiterhin verschaffte sich die Feuerwehr vom Körner Hellweg aus Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Wohnungen nach Personen. Jedoch konnten keine Personen mehr gefunden werden, da sich alle schon selbst in Sicherheit gebracht hatten. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, begann die Feuerwehr mit Lüftungsmaßnahmen. Bei dem Einsatz blieb es bei Sachschäden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der weiteren Begehung des Gebäudes wurde festgestellt, dass einige Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Warum es zu dem Brand kam, wird im Nachgang von der Polizei ermittelt. Im Einsatz waren der Löschzug 1 (Mitte), Löschzug 3 (Neuasseln), Löschzug 13 (Berghofen), Löschzug 14 (Syburg), Löschzug 25 (Eving) und die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell