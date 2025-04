Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr fängt entlaufenes Pferd ein

Dortmund (ots)

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem entlaufenen Pferd in den Stadtteil Dortmund Kirchlinde alarmiert. Die Alarmierung erfolgte mit dem Hintergrund, da in der Nähe die Autobahn A45 verläuft. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pferd von seiner Weidefläche entlaufen war. Das Tier ließ sich von den Einsatzkräften mithilfe eines provisorischen Halfters sichern und wurde in einen benachbarten Stall geführt. Für den Straßenverkehr auf der A45 bestand keine Gefahr, da die Örtlichkeit durch Lärmschutzwände räumlich von der Autobahn getrennt war. Im Einsatz befand sich das Löschfahrzeug der Feuerwache 5 aus Dortmund-Marten mit insgesamt sechs Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell