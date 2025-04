Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennende Gartenlaube in Menglinghausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Um 17:52 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund einige Notrufe ein und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einer Gartenanlage an der Menglinghauserstraße. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 8 (Eichlinghofen)eintrafen, brannte eine Gartenlaube im Vollbrand und das Feuer drohte auf weitere Hütten überzugreifen. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff durchgeführt und eine Riegelstelle aufgebaut um ein Übergreifen zu verhindern. Obwohl diese Maßnahmen getroffen wurden gingen weitere Lauben in Flammen auf. Insgesamt wurde der Brand von 6 Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz mit 7 C- Rohren bekämpft. Mehrere Gasflaschen sind mit Wärme beaufschlagt worden und werden gekühlt. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt, eine Person wurde mit Brandverletzungen an den Unterarmen einem Krankenhaus zugeführt. Die weitere Person ist unverletzt und nur betreut worden. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit andauern.

Eingesetzt waren 61 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Ursachenermittlung wird durch die Polizei durchgeführt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell