Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rabiater Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendieb hat am Mittwochabend für Aufsehen in der Fruchthallstraße gesorgt. Der Mann nahm sich in einem Laden eine Dose Bier und durchquerte den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter wollte ihn festhalten. Der Dieb wehrte sich, woraufhin ein zweiter Mitarbeiter seinem Kollegen zu Hilfe kam. Das Ganze endete in einem Gerangel, das sich bis auf die Straße verlagerte. Nachdem sich die Auseinandersetzung beruhigt hatte, nutzte der Ladendieb einen unbeobachteten Moment und floh in unbekannte Richtung. Der Mann konnte im Nachgang identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell