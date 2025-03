Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Steine vom Parkdeck geworfen

Kaiserslautern (ots)

Erneut haben Jugendliche von einem Parkdeck eines Einkaufszentrums am Fackelrondell Steine geworfen. Die drei 14- bis 16-Jährigen wurden am Mittwochmittag dabei beobachtet, wie sie an dem Geländer herumkletterten und kleine Steine auf das anliegende Gebäude warfen. Dabei beschädigten sie eine Fensterscheibe. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die drei Jugendlichen konnten in der Nähe des Parkhauses durch die eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Einer der Jungen hatte schon Hausverbot für das Einkaufszentrum und die Parkdecks. Deshalb muss er zusätzlich mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen |elz

