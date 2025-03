POL-PPWP: Täter brechen in Büros ein

Kaiserslautern (ots) - Einsatzkräfte rückten am Mittwochvormittag in die Distelstraße aus. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten dort mehrere Mülltonnen in Brand. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |kfa ...

