Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dachstuhlbrand mit hohem Gebäudeschaden

Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) (ots)

Wegen eines Brandes rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Mittwochmorgen in die Hügelstraße aus. Dort stand der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Flammen. Die Löscharbeiten der Brandbekämpfer dauern derzeit noch an. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren keine Menschen im Wohnanwesen. Es wurde niemand verletzt. Neben den Wohnungen im Gebäude wurde auch eine angrenzende Schreinerei beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf mehr als 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell