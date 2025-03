Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verpuffung in der Friedensstraße

Kaiserslautern (ots)

Zeugen riefen am Mittwochnachmittag die Polizei, da es eine Explosion in der Friedensstraße gegeben hatte. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein Mann auf einem Campingkocher Essen zubereitet, als es zu einer Verpuffung kam. Durch die Explosion wurde ein Fensterrahmen aus der Wand geschleudert und landete auf einem an der Straße geparkten Auto. Die zwei anwesenden Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Warum es zu der Verpuffung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. |elz

