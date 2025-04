Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Brünninghausen

Dortmund (ots)

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Brandereignis in einem achtgeschossigen Wohngebäude in der Straße "Am Bahnhof Tierpark" im Stadtteil Brünninghausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im 4. Obergeschoss ausgebrochen war. Die Flammen griffen teilweise auf das angrenzende Wohnzimmer über. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand und durch die starke Rauchentwicklung derart beschädigt, dass sie derzeit unbewohnbar ist. Die Unterbringung des Mieters wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen organisiert. Durch das rasche und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Drei Personen waren insgesamt von dem Ereignis betroffen, darunter der Bewohner der Brandwohnung sowie eine schwangere Frau. Beide wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Eine dritte Person blieb unverletzt. Zur Kontrolle der darüber- und darunterliegenden Wohnungen verschafften sich die Einsatzkräfte teilweise gewaltsam Zutritt. In einigen Bereichen wurde eine leichte Verrauchung festgestellt, ein weiterer Schaden konnte jedoch nicht festgestellt werden. Im Einsatz befanden sich über 40 Kräfte der Feuerwehr Dortmund, darunter Einheiten der Feuerwache 4 (Hörde), der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) sowie des Löschzugs 16 der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell