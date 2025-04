Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in der Wellinghofer Straße schnell unter Kontrolle

Dortmund (ots)

Am heutigen Freitag, den 18. April 2025, kam es um 17:29 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wellinghofer Straße in Dortmund. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Computer in einem der Kellerräume Feuer. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, die sich auf mehrere angrenzende Kellerräume ausbreitete.

Die alarmierte Feuerwehr rückte rasch an und ging mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Um eine Rauchausbreitung in den Wohnbereich zu vermeiden, wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten. Auch der Kellerbereich selbst wurde im Anschluss mit Lüftern intensiv belüftet, um die verbleibenden Brandgase und Rauchreste zu entfernen.

Ein Bewohner hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand eigenständig zu löschen und dabei Rauchgase eingeatmet. Er wurde ebenso wie ein weiterer Hausbewohner vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.

Die Feuerwehr kontrollierte im Anschluss sämtliche Wohnungen auf mögliche Verrauchung und konnte auch hier Entwarnung geben.

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Rettungskräfte konnte größerer Schaden verhindert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell