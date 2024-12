Polizei Düsseldorf

POL-D: Kempen - Größerer Polizeieinsatz an einer Schule - Schüler aus der Schule durch Einsatzkräfte herausbegleitet - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

19. Dezember 2024, 14:50 Uhr

Der Hinweis aus einem sozialen Netzwerk führte in den heutigen Nachmittagsstunden zu einem größeren Einsatz der Kreispolizeibehörde Viersen und des Polizeipräsidiums Düsseldorf in Kempen. Starke Polizeikräfte durchsuchten ein Schulgebäude und geleiteten die Schüler aus der Schule in eine angrenzende Turnhalle.

Eine konkrete Gefahr für die Schüler/-innen und Lehrer/-innen konnte zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden. Ein Tatverdächtiger konnte in Nettetal festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

