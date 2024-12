Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt: Das kleine Adventswunder der PI Mitte - Sofia (8) findet Dank Videobeobachtung ihre Oma wieder - Präventionstipps der Polizei

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. Dezember 2024, 18:30 Uhr

Am frühen Sonntagabend brachte eine Familie ein junges Mädchen zur Polizeiwache Stadtmitte an der Heinrich-Heine-Allee. Die kleine Düsseldorferin hatte wohl ihre Großmutter auf dem Weihnachtsmarkt verloren. Sie konnte nur sagen, sie heiße Sofia, sei 8 Jahre alt, und mit ihrer Oma auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Eine exakte Adresse oder eine Telefonnummer der Großmutter bzw. ihrer Eltern konnte Sofia den Polizisten nicht mitteilen. Damit es Sofia nicht allzu langweilig wird - während die Beamten versuchten, die Erreichbarkeiten der Großmutter bzw. die Eltern des Mädchens ausfindig zu machen - nahm eine Kollegin Sofia mit zum Videobeobachter der Polizeiwache, um dort ein bisschen "fernsehen" zu können. Nach einer Minute deutete Sofia auf einen der Bildschirme: "Da ist ja meine Oma!" Die Großmutter suchte augenscheinlich gerade den Bolker Stern nach ihrer Enkelin ab. Sofort lotste der Videobeobachter über Funk eine Fußstreife zur suchenden Großmutter. Die Polizisten begleiteten die Oma zur Wache, auf der sich Enkelin und Großmutter überglücklich in die Arme fielen.

Damit in solchen Fällen schnell geholfen werden kann, rät die Polizei: - Geben Sie ihrem Kind beispielsweise ein "Notfallarmband" mit Kontaktinformationen mit.

- Notieren Sie ggf. ganz pragmatisch eine Handynummer mit dem Filzstift auf dem Unterarm ihres Kindes. Das hilft jenen, die das Kind finden, schnell Kontakt mit den Eltern/Begleitern aufzunehmen.

- Treffpunkte ausmachen: Kriminalhauptkommissarin Anja Brückmann vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz rät: "Gehen Sie mit den Kindern Orte durch, an denen Sie sich treffen können. Dies ist wichtig, wenn Sie sich in einer unbekannten Umgebung befinden, etwa beim Stadtbummel oder eben auf dem Weihnachtsmarkt".

- Erklären Sie ihrem Kind, dass es sich im Falle des Verlorengehens immer an uniformierte Polizisten wenden kann.

- Wenn das Kind an belebten öffentlichen Plätzen oder stark befahrenen Straßen verloren geht, rufen Sie umgehend die 110.

