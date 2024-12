Polizei Düsseldorf

POL-D: Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit - Dritter "Adventssamstag" in der Landeshauptstadt

Am dritten Adventssamstag war die Düsseldorfer Innenstadt bei regnerischer Witterung, insbesondere durch Besucher des Weihnachtsmarktes, überdurchschnittlich besucht. Das Verkehrsaufkommen war für einen Samstag in der Vorweihnachtszeit hoch. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses führten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Maßnahmen durch. Es wurden vereinzelt Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. In den Abendstunden war der Bereich rund um den Corneliusplatz sehr stark besucht. Durch den Einsatz von dauerhaften Fußstreifen konnten aufkommende Streitigkeiten schnell unterbunden werden. Nach Schließung der Weihnachtsmärkte wanderten die Besucher in die Altstadt ab. Es kam in der Nacht zu keinen besonders erwähnenswerten Einsatzanlässen.

