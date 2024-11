Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise nach Einbruch gesucht

Bergneustadt (ots)

Einbrecher sind am Dienstag (5. November) in ein Einfamilienhaus in der Kölner Straße, nahe der Wilhelmstraße, eingebrochen. Zwischen 6.50 Uhr und 16.15 Uhr verschafften sich die Unbekannten über die Haustür Zugang zum Objekt. Dort durchsuchten sie das Schlafzimmer und entkamen mit Bargeld, Uhren und Schmuck. Ein Zeuge sah gegen 8.15 Uhr eine Person an dem Haus, die wie folgt beschrieben wird: Circa 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke mit dickem Streifen mittig auf der Jacke, sowie einer beigefarbenen Hose und einer Baseballmütze. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

