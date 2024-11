POL-GM: Einbruchschutz & Nachbarschaftshilfe - Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor

Lindlar (ots) - Ein Container auf einem Vereinsgelände in der Sülztalstraße war in der Zeit von Donnerstag (31. Oktober) bis Montag (4. November) das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten den Riegel des Containers auf und stahlen einen Kanister mit Benzin. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr