Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Führerhaus in Brand

Bietigheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr sorgte ein Brand in einem Lkw in der Straße "Im Sonnenschein" für Aufsehen. Beim Beladen des Fahrzeugs stellte der 59-jährige Fahrer einen Brand im Führerhaus fest. Dem Mann gelang es, einen brennenden Gaskocher sowie eine in Brand geratene Jacke aus dem Führerhaus zu entfernen. Dabei zog er sich Brandverletzungen zu. Zeugen konnten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher löschen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ja

