POL-GM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Morsbach (ots) - Am Samstagnachmittag (2. November) zündeten Kriminelle in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:50 Uhr eine Papiermülltonne in der Straße "Sonnenhang" an. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

