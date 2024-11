Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer rutscht in Schutzplanke

Wiehl (ots)

Auf der K52 zwischen Morkepütz und Bomig ist am Sonntag (3. November) ein 37-jähriger Motorradfahrer gestürzt und in die Schutzplanke gerutscht. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Gummersbacher fuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der K52 in Richtung Marienhagen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

