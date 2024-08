Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240815-3: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (14. August) bei Kerpen-Horrem ist eine Fahrradfahrerin (58) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Dabei unterstütze die Besatzung eines Rettungshubschraubers die Einsatzkräfte am Unfallort. Polizisten sperrten die Unfallstelle an der Landesstraße (L) 163 bis etwa 18.30 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen war die 58-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Fischbachstraße in Fahrtrichtung Horrem unterwegs. Zeitgleich fuhr eine Mini-Fahrerin (59) auf der L 163 von Quadrath-Ichendorf in Richtung Horrem. Als sie den Kreisverkehr der L163 und L361 in Richtung Königsdorf verlassen habe, kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die beabsichtigt habe, die Straße zu überqueren.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sc)

