POL-GM: Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

Wiehl (ots) - Am Donnerstag (31. Oktober) geriet ein Einfamilienhaus in der Tristanstraße in das Visier von Kriminellen. In der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31. Oktober / 1. November) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hückhausener Straße auf. Sie durchsuchten und ...

