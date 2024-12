Polizei Düsseldorf

POL-D: Lichtenbroich - Alleinunfall - Mercedes-Benz Sprinter überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, den 14. Dezember 2024, 15:25 Uhr

Bei einem Alleinunfall am Samstagnachmittag auf dem Kieshecker Weg erlitt der Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter schwere Verletzungen, nachdem er sich mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 41-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf dem Kieshecker Weg in Fahrtrichtung Düsseldorf Flughafen. An der Einmündung Kieshecker Weg/Am Schorn geriet er aus bislang unbekannter Ursache kurzzeitig in den Gegenverkehr, lenkte daraufhin ruckartig zurück, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr rechtsseitig in die dortige Böschung. Dort kollidierte er mit einem Baum und stürzte mit seinem Sprinter weiter ca. 4m in die Tiefe. Hierbei überschlug sich der Mercedes, bis er auf der Fahrerseite liegen blieb. Der Düsseldorfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die weiteren Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die gesamte Fahrbahn in beide Richtungen zwischen der Kreuzung Kieshecker Weg/Wanheimer Straße und der Kreuzung Kieshecker Weg/Lichtenbroicher Weg bis kurz vor 20:00 Uhr vollständig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

