Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße 99 ereignet haben soll. Der Geschädigte erschien auf der Polizeidienststelle in der Mozartstraße und gab an, dass er in dem Zeitraum einkaufen gewesen sei und ihn bei seiner Rückkehr zu seinem grauen Pkw der Marke Opel Typ Zafira ein Mann angesprochen habe. Dieser gab an, dass er gesehen habe, wie eine Frau mit ihrem Einkaufswagen gegen den Zafira gestoßen sei, den Schaden an dem Pkw verursacht habe und anschließend weggefahren sei. Am Pkw wurde die rechte Heckleuchte beschädigt. Da die Personalien des Zeugen nicht bekannt sind, bittet die Polizei diesen sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell