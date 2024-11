Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach zwei Diebstahlstaten in Varel - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Varel (ots)

Auf dem Parkplatz des Dienstleistungszentrums in der Karl-Nieraad-Straße wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag ein blauer PKW der Marke VW und ein abgestellter Verkaufsanhänger gewaltsam angegangen Bei dem abgestellten PKW schlugen die Täter die Seitenscheiben ein und entwendeten eine Geldbörse. In den Verkaufsanhänger gelangten die Täter, indem diese das Vorhängeschloss aufbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Anhänger nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. +++ Verhaltenshinweise +++ "Geben Sie den Dieben keine Chance!", betont Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, und gibt folgende Tipps: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! Eugen Schnettler steht als Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-181 als Ansprechpartner zur Verfügung.

