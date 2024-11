POL-WHV: Polizei leitet Verfahren gegen 35-Jährigen ein, der unter Betäubungsmitteleinfluss einen Pkw in Wilhelmshaven führt

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Wilhelmshavener Polizei einen Pkw auf einem Parkplatz in der Posener Straße, den sie zuvor fahrend auf dieser angetroffen hatten. Am Steuer trafen sie auf einen 26-jährigen Fahrzeugführer, der den Beamten im Rahmen der ...

mehr