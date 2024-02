LPI-J: Auf Diebestour durch Einkaufszentrum

Weimar (ots) - In Weimar Nord brachen Unbekannte am Mittwochnachmittag einen Baucontainer auf. Trotz mehrfacher Sicherung gelang es dem oder den Tätern sich Zugang zu verschaffen. Aus dem Container wurden in der Folge u.a. zwei Kettensägen entwendet. Mit noch weiterem Werkzeug aus dem Container und einem angrenzenden Unterstand belief sich der Wert des Beutegutes auf etwa 1.500 Euro. Ebenso wurde Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Rückfragen bitte an: ...

