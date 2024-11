Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneut ohne gültige Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 26-Jährigen sowie gegen den Halter ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Wilhelmshavener Polizei einen Pkw auf einem Parkplatz in der Posener Straße, den sie zuvor fahrend auf dieser angetroffen hatten. Am Steuer trafen sie auf einen 26-jährigen Fahrzeugführer, der den Beamten im Rahmen der Kontrolle eine ausländische Fahrerlaubnis aus einem sogenannten Drittstaat aushändigte, die allerdings aufgrund seiner bereits länger andauernden Anwesenheit in Deutschland von über sechs Monaten keine Gültigkeit mehr hatte. Zur Erläuterung: Nach Ablauf von sechs Monaten ab Begründung des ordentlichen Wohnsitzes in Deutschland erlischt die ausländische Fahrerlaubnis, danach wird diese nicht mehr anerkannt. Das gilt für Fahrberechtigungen aus Drittstaaten, also Staaten, die nicht zur EU oder dem Europäischen Wirtschaftraum EWR (Island, Liechtenstein und Norwegen) gehören. Die Sachverhaltsaufnahme ergab außerdem, dass der 26-Jährige bereits vor wenigen Tagen wegen eines gleichgelagerten Falles aufgefallen war. Die Beamten untersagten erneut die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer sowie gegen den Fahrzeughalter ein.

