FW-DO: Eingeklemmtes Eichhörnchen an Hausfassade

Am Montag, den 21.04.25 wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 11 Uhr in die Lippstätter Straße durch aufmerksame Bürger alarmiert. Dort war ein Eichhörnchen mit dem Kopf an einem Blech an der Fassade eines Wohnhauses eingeklemmt und konnte sich nicht selbstständig aus dieser Notlage befreien. Durch die Einsatzkräfte wurde das Blech abgespreizt und das Tier mit einem Kescher gefangen, sodass dieses unverletzt gerettet werden konnte. Anschließend konnte das Eichhörnchen in die Freiheit "entlassen" werden.

An der Einsatzstelle waren Einheiten der Feuerwache 3 (Neuasseln), ein Fahrzeug der Tierrettung der Feuerwache 5 (Marten) sowie die Höhenretter der Feuerwache 4 (Hörde) beteiligt.

