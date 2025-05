FW-DO: Brand bei einem Recyclingbetrieb im Dortmunder Hafen

Dortmund (ots) - Am gestrigen Abend rückte die Feuerwehr Dortmund um 18:28 Uhr aufgrund einer Alarmierung einer automatischen Brandmeldeanlage in den Stadtteil Brackel zur Hannöverschen Straße aus. Während sich die Einsatzkräfte bereits auf Anfahrt befanden, gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr weitere Anrufe ein, die eine Rauchentwicklung am betroffenen Objekt beschrieben. Dies konnte durch den Zugführer des ...

