Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Barbelroth (ots)

Am Freitagnachmittag im Zeitraum von 17:00-17:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lindenstraße in Barbelroth einzubrechen. Die Täter scheiterten sowohl an der Terrassentür sowie einem danebengelegenen Fenster, wodurch zumindest Sachschaden entstand. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Wohnhaus.

Zeugen, die Hinweise zur Sache oder zu den tatbeteiligten Personen geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder über pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.

